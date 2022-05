INCONTRO AL CS: ITALIANO-ACF, AVANTI INSIEME. SU TORREIRA…

Avanti insieme, con convinzione. Com’era nei piani di società e allenatore nel giorno in cui la Fiorentina ha ottenuto la qualificazione alla Conference League, si è svolto al Centro Sportivo l’atteso faccia a faccia tra Vincenzo Italiano e i dirigenti della Fiorentina, nelle persone del dg Joe Barone, il ds Daniele Pradè e il dt Nicolas Burdisso. Un incontro durato circa due ore (al quale ha partecipato anche il collaboratore del tecnico Melissano) durante il quale sono state gettate le basi per la prossima stagione, che prenderà il via il prossimo 5 luglio.

Poco dopo le 13:30 l’allenatore ha lasciato i campini all’apparenza sereno in volto e mostrandosi disponibile a salutare i cronisti presenti. Stessa cosa per i dirigenti, quando trenta minuti dopo hanno lasciato il quartier generale viola. Capitolo Torreira: alla luce dei crescenti rumors circa il mancato riscatto del centrocampista, secondo quanto raccolto da FV, nel corso della prossima settimana prenderà parola il ds Pradè sull’argomento per fornire la posizione ufficiale della società in merito.