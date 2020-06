IL VIDEOMESSAGGIO A FV DEL PEK: "FATE LO STADIO! SOGNO LA FIESOLE VICINA AL CAMPO"

Il messaggio arriva forte e chiaro dal Cile, dove assieme alla sua famiglia sta trascorrendo la fase forse più difficile del lockdown esteso a tutto il Sudamerica. Anche un grande ex viola come David Pizarro - per tre anni alla Fiorentina nel corso del primo ciclo Montella - ha scelto di dire la sua sulla vicenda legata allo stadio. Il Pek - che ieri ha seguito tramite il nostro sito la diretta della manifestazione dei tifosi viola, da Ponte a Greve fino al Piazzale di Maratona - ha voluto far pervenire tramite Firenzeviola.it un videomessaggio di sostegno alla battaglia che da qualche mese la città e il popolo viola hanno scelto di intraprendere al fianco di Rocco Commisso, con l’obiettivo di regalare alla Fiorentina e al suo tifo uno stadio nuovo.

Ecco le parole a FV dell’ex regista cileno, che si è presentato in video con tanto di tuta viola (quella griffata Joma della stagione 2013/2014): “Sono veramente contento della manifestazione che avete fatto per poter realizzare il vostro sogno, quello di avere uno stadio di proprietà o rinnovato. Mi auguro che la nuova proprietà e le autorità di Firenze si possano mettere d’accordo per portare a compimento questo obiettivo. Io penso solo a cosa potrebbe succedere se la Fiesole, che oggi è a 70 metri dal campo, fosse a 5 metri dal terreno di gioco. Bello, vero? Vi abbraccio forte, vi voglio bene. Ci vediamo presto. Il vostro Pek”. L’ennesima dimostrazione, semmai ce ne fosse bisogno, dell’affetto per la maglia viola che Pizarro conserva ancora, a cinque anni dalla sua ultima partita al Franchi. Qui sotto, il videomessaggio che ci ha inviato David: