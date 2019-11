IL CASO CHIESA E IL RITORNO DI COMMISSO: L'APPROFONDIMENTO DI GARRISCA AL VENTO!

È tornato "Garrisca al Vento!" in una versione del tutto inedita. La trasmissione a cura della redazione di FirenzeViola.it cambia la propria veste: non è più radiofonica ma televisiva. Oggi vi proponiamo la nona edizione della nostra trasmissione condotta da Pietro Lazzerini e Lorenzo Di Benedetto che vi accompagnerà con un appuntamento fisso, ogni venerdì. Tanti i temi trattati durante la trasmissione: dalla situazione di Federico Chiesa al ritorno a Firenze di Rocco Commisso.

L'ex giocatore della Fiorentina Alberto Di Chiara ha così espresso le sue sensazioni a proposito della situazione attuale in casa viola: "Sembrava che i viola avessero ritrovato lo spirito e il modulo giusto ma così non è stato. Sono bastate delle squalifiche in più e un Chiesa che non sta rendendo come dovrebbe e siamo tornati nel baratro. Quella di Chiesa è una situazione abbastanza complicata. Federico sta tutelando i propri interessi senza stare a guardare il core e la riconoscenza".

Sui principali temi di attualità della Fiorentina si è espresso il nostro opinionista e prima firma del Corriere della Sera Mario Sconcerti: "Se questo incontro con Enrico Chiesa è arrivato così tardi penso sia colpa di Federico e non dei viola. Vediamo come andrà a finire ma penso che ora bisogna pensare all'interesse di tutti. Mi sembra ci sia stato un equivoco di debuttanti. Debuttante è il presidente, il direttore sportivo e debuttante è anche Montella. Ci serve un centrocampista molto forte per gennaio da affiancare a Pulgar e Castrovilli".

Presenti nella puntata come al solito i retroscena dell'esperto di mercato Niccolò Ceccarini che ha fatto il punto sulla situazione di Federico Chiesa: "L'incontro con Enrico Chiesa è importante per cominciare a dialogare: la proposta della Fiorentina sarà intorno ai 4 milioni di euro compresi i bonus poi bisognerà capire quale sarà la volontà di Chiesa. Dopo questo incontro penso che si arriverà fino a fine stagione prima di prendere qualsiasi decisione".

