FirenzeViola Ballottaggio Gud-Solomon per domenica: Vanoli riflette sulla fascia

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Possibile staffetta in vista. Domenica all’ora di pranzo (12:30) la Fiorentina sfiderà il Sassuolo, contro cui Paolo Vanoli è pronto a schierare un attacco formato da Harrison, Piccoli e Gudmundsson. Non è escluso, però, che l’islandese lasci il posto a Manor Solomon. Sembra difficile che sieda in panchina Harrison dopo la buona sfida giocata a Lecce, con tanto di primo gol in maglia viola. Più facile che sia Gudmundsson a lasciare il posto al compagno di reparto.

I meriti di Solomon, le mancanze di Gud.

Solomon ha dimostrato di saper dare freschezza all’attacco della Fiorentina, con i suoi guizzi e la predisposizione a saltare l’uomo. Non un fattore irrilevante. Motivo per cui l’allenatore starebbe pensando all’eventualità di avvicendarlo con Gudmundsson, che al contrario si è reso protagonista di un’altra stagione grigia. Più sul piano del gioco che in fatto di numeri: l’ex Genoa è pur sempre il capocannoniere viola in tutte le competizioni, con 10 gol all'attivo.

Harrison titolare da metà febbraio.

L’altro scenario è che Vanoli opti per entrambi, dando respiro a Harrison. Che però è un titolare indiscusso. Da febbraio a oggi è partito sempre dal primo minuto, tranne in tre occasioni: contro Rakow (andata), Cremonese ed Inter. Il tecnico ripone grande fiducia in lui, per questo è più ipotizzabile un ballottaggio Gudmundsson-Solomon. Nelle prossime ore lo staff della Fiorentina scioglierà le riserve. Domani è prevista la rifinitura, che sarà appunto decisiva.