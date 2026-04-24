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Harrison è il vostro Mvp di Lecce-Fiorentina: ecco il podio del Top Fv

Harrison è il vostro Mvp di Lecce-Fiorentina: ecco il podio del Top Fv FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 21:20Primo Piano
di Redazione FV

Jack Harrison, autore lunedì sera del suo primo gol in Italia, è il vostro Mvp per quanto riguarda il Top Fv, il sondaggio che dopo ogni partita della Fiorentina vi proponiamo su FirenzeViola.it. L'inglese colleziona più del 50% delle preferenze, alle sue spalle Marin Pongracic. Ecco il podio completo:

Top Fv, Lecce-Fiorentina 1-1:
1) Jack Harrison (54% con 441 voti)
2) Marin Pongracic (18% con 152 voti)
3) Rolando Mandragora (8% con 66 voti)