Calciomercato Fortini, il Torino accelera: previsti nuovi contatti con la Fiorentina (che spara alto)

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I granata sono il club più avanti per il classe 2006, ma i viola continuano a chiedere 10 milioni. Grosso, intanto, vuole provarlo nella tournée inglese

Il Torino è pronto ad aumentare il pressing su Niccolò Fortini. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra il club granata e la Fiorentina per cercare di capire i margini di una possibile trattativa. La valutazione del cartellino del classe 2006, però, non cambia: la società viola - nonostante il contratto in scadenza tra meno di un anno del giocatore - continua infatti a chiedere circa 10 milioni di euro per lasciarlo partire. Sul giocatore restano vivi anche altri interessamenti, con il Napoli che nelle scorse settimane ha effettuato un sondaggio, ma al momento è il Torino la società più avanti.

Grosso vuole valutarlo

Nel frattempo Fortini continua ad allenarsi regolarmente con la Fiorentina agli ordini di Fabio Grosso. Il tecnico viola vorrebbe infatti portarlo nella tournée inglese per osservarlo più da vicino e testarlo anche nel ruolo di terzino destro in una difesa a quattro, posizione nella quale ritiene che possa esprimere al meglio le proprie qualità. Prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro, dunque, il club viola vuole concedergli un'ulteriore occasione per mettersi in mostra.

Il percorso

Dopo un anno da protagonista in Serie B con la Juve Stabia, Fortini è stato aggregato l'anno scorso al ritiro della Fiorentina e scelto da Stefano Pioli come componente della prima squadra. Paradossalmente il suo momento migliore è coinciso con quello peggiore per i risultati di squadra, mentre dall'arrivo di Vanoli in poi, da novembre quindi, ha trovato sempre meno spazio. Poi si è messo di mezzo anche un rinnovo ormai in stallo da quasi un anno. Per un calciatore osservato in passato anche dalle big dei top cinque campionati europei, un primo anno in viola sfortunato e limitato da fattori che rendono difficile la valutazione del suo valore.