FirenzeViola In attesa del mercato, Grosso cerca esterni in casa: ecco gli esperimenti fatti e le opzioni per la prima amichevole

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Esterni ma interni: il nuovo tecnico della Fiorentina cerca soluzioni in casa

Non si tratta nemmeno di un'amichevole vera e propria - dicasi 'allenamento congiunto', in pratica una partitella in famiglia con la Primavera - ma cresce la curiosità per vedere il primo accenno di Fiorentina di Fabio Grosso. Tante le incognite, per di più condensate sulle corsie esterne. Ci riferiamo nello specifico agli esterni alti, qualcuno le chiamerebbe ali, creature in questo momento sconosciute al Viola Park. Per questo, se come detto da lui stesso in conferenza stampa la sua Fiorentina dovesse partire con un'impostazione da 4-3-3, il nuovo allenatore dovrà adoperarsi di buon ingegno per inventarsi qualche cursore di fascia. E in parte lo sta già facendo in questi primi giorni di ritiro.

Esterni improvvisati

Grosso farà col materiale a disposizione. Ventinove calciatori ma soltanto pochissimi di loro sono spendibili nei ruoli che più servono a questa Fiorentina. Della rosa 2025/26 nessuno, visto che l'unico papabile, Fabiano Parisi, è alle prese con la riabilitazione dopo la rottura del crociato (tornerà a novembre, forse) e i due esterni d'attacco di ruolo Harrison e Solomon non sono stati riscattati. Tra i nuovi arrivi Atta e Jimenez, con caratteristiche opposte, potrebbero interpretare il ruolo di ala sinistra come già fatto in carriera (per lo spagnolo, che in questi giorni ha svolto lavoro a parte, pare comunque difficile un impiego contro la Primavera).

Dalla cantera

In teoria c'è Niccolò Fortini, ma il classe 2006 è più che mai sul mercato. Poi ci sono i tanti Under20 chiamati da Grosso per questa prima parte di ritiro: Antonio Pirrò, trequartista ma all'occorrenza esterno di sinistra nel 4-3-3. E c'è soprattutto Federico Croci, lui sì, l'unico, esterno puro, ma anche seconda punta, classe 2010, già campione d'Europa con l'Italia Under 17, vincitore anche della Viareggio Cup con la Fiorentina U18, una promessa scintillante per il movimento italiano, già blindato dalla Fiorentina che gli ha appena fatto firmare il primo contratto da professionista (fino al giugno 2029). L'attesa è soprattutto per lui e la speranza è che Grosso possa ritagliargli del minutaggio contro quella che poi sarà la sua squadra stabile, ovvero la Primavera di Andreazzoli.

Il mercato

Tutto questo appunto in attesa di qualche colpo ad effetto anche in questa zona di campo. Gli obiettivi principali sono due. Tra questi c'è Johan Bakayoko, anche se dalla Germania arrivano segnali che frenano la pista. Secondo Sky Sport Germania, infatti, non sono in corso trattative tra Fiorentina e Lipsia e il club tedesco sta programmando la prossima stagione con il belga in rosa, pur non considerandolo incedibile. La sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro e molto dipenderà dalla volontà del giocatore. L'altro profilo seguito è quello di Luca Koleosho, esterno del Burnley che piace per duttilità e qualità nell'uno contro uno, mentre sullo sfondo occhio a Noa Lang, in uscita da Napoli.