FOTO-VIDEO FV, ITALIANO RITROVA TRE BIG: VISITE PER PIATEK, BIRAGHI E SAPONARA

Vincenzo Italiano ritrova alcuni dei suoi titolari che non ha avuto a disposizione negli scorsi giorni. Adesso l’allenatore della Fiorentina, aspettando anche tutti i rientri di chi ancora deve, potrà lavorare con l’intera rosa a sua disposizione, così da studiare al meglio le mosse per questa seconda parte di stagione.

In tarda mattinata infatti, in uno dei centri medici di riferimento per la società viola, è stato tempo di visite mediche per tre big gigliati, tutti e tre fermi negli scorsi giorni. C’era Cristiano Biraghi, capitano e leader dello spogliatoio, costretto a lasciare anzitempo lo stage azzurro organizzato dal ct Mancini per via di qualche linea di febbre: la sua presenza è fondamentale anche nell’ottica di far integrare i nuovi arrivati.

Non solo, però: è stato tempo di visite mediche anche per Riccardo Saponara, quasi rinato grazie alla fruttuosa collaborazione calcistica con Italiano, e anche per il centravanti polacco Krzysztof Piatek, tra gli eredi designati a far dimenticare l’addio di Vlahovic.

Eccoli, nelle foto e nei video di FirenzeViola.it.