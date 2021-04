FOTO-VIDEO FV, I TIFOSI AI GIOCATORI: ONORATE LA MAGLIA, DIETRO DI VOI C'È UNA CITTÀ

La salvezza da difendere e una gara contro la Juventus da onorare: "Un nemico da abbattere, una salvezza da raggiungere: lottate da leoni o levatevi dai coglioni" recita lo striscione esposto dai tifosi della Fiorentina che si sono ritrovati al centro sportivo (qualche centinaio) in occasione dell'allenamento pomeridiano dei viola. Con striscioni e cori eloquenti ("Fuori le palle”,“Se andiamo in b vi facciamo un culo così”, “Correre bisogna correre, bisogna correre, per vincere” tra gli altri) hanno fatto capire tutto il loro sostegno ma anche e soprattutto tutta la loro rabbia per la situazione creata dalla discontinuità della squadra, che rischia la B, spronandola a dare il meglio per l'obiettivo prima di pensare al futuro. Joe Barone è uscito a parlare con i tifosi che hanno rivolto un appello alla squadra: “Una squadra si aiuta l’un con l’altra, poche partite abbiamo avuto giocatori così. Non siamo qui a dirvi solo di salvare la Fiorentina e a fine anno prendete le decisioni che volete. Domani deve essere una battaglia, dietro di voi c’è un popolo, c’è la città. Onorate la nostra maglia, vogliamo 11 leoni” il senso del discorso. Ci sono poi stati cori e striscioni. Ecco le immagini dell'inviato di Firenzeviola