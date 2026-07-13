FirenzeViola Obiettivo 14k: al via la campagna abbonamenti con entusiasmo alle stelle e alcune novità sul 'nuovo' Franchi

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La campagna abbonamenti della Fiorentina è partita questa mattina e le prime ore hanno già restituito l'immagine di una piazza pronta a riabbracciare la squadra. Dalle 10, con l'apertura della fase di prelazione riservata agli abbonati della scorsa stagione, in tanti si sono presentati alla biglietteria ufficiale di via Dei Sette Santi, formando code fin dalle prime ore della giornata. Un entusiasmo che trova conferma anche sui social, dove i tifosi viola stanno accompagnando l'avvio della vendita delle tessere con messaggi di fiducia e aspettative elevate per la nuova stagione.

Entusiasmo ritrovato

A contribuire al clima positivo è stato senza dubbio il mercato portato avanti dalla dirigenza. Tutto subito, pronti via: gli innesti già messi a disposizione di Fabio Grosso, da Atta a Dragusin passando per Viery e Jimenez, hanno alimentato la sensazione di una Fiorentina intenzionata a recitare un ruolo da protagonista. La stagione del centenario, in questo senso, rappresenta un ulteriore motivo di richiamo per un popolo viola che sembra aver ritrovato entusiasmo e ambizione. Un mercato flash a cui i tifosi viola non erano abituati, tanto che sui social i supporter gigliati mischiano il sentimento di fiducia alla consueta ironia toscana con contenuti creati con Ia che parlano di lotta per lo Scudetto, mentre qualcuno si chiede ormai solo chi arriverà secondo alle spalle della squadra di Fabio Grosso. Umorismo toscano appunto, nulla di più, ma già il fatto che Firenze sia tornata a scherzare non è scontato.

Lavori in corso

Resta naturalmente il tema Franchi, che anche nel 2026/27 continuerà a convivere con il cantiere. La Curva Fiesole sarà ancora chiusa e alcuni posti della Maratona lato Fiesole saranno interessati dai lavori a partire da settembre, con gli abbonati che verranno ricollocati per le gare coinvolte. Nonostante una disponibilità ridotta a circa 21mila posti, mille in meno rispetto allo scorso anno, la risposta delle prime ore lascia pensare che la Fiorentina possa davvero puntare a superare quota 14mila abbonamenti.

Invertire il trend

Per saggiare il polso della piazza appuntamento tra poche ore, quando scatterà il primo allenamento a porte aperte del ritiro al Viola Park. Parlando invece di Franchi, la data per inaugurare l'impianto di Campo di Marte è quella del 14 agosto, ore 20.45, trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro la vincente di Benevento-Ravenna (in programma il 9 agosto). I numeri e il coinvolgimento dell'ultima annata horror sul piano dei risultati parlano di un Franchi quasi sempre semi-vuoto, vuoi per i cantieri che dominavano (e domineranno) Fiesole e parte della Maratona, vuoi anche per gli evidenti vuoti lasciati anche nei settori 'agibili'. Per questo, l'annata del centenario servirà anche e soprattutto per testare anche il 'bacino' di tifosi in città, perché c'è uno stadio che, a ristrutturazione completata (2029?, lasciamo il punto di domanda) avrà una capienza di 40mila spettatori ma dall'altra parte c'è un trend, in calo già da anni e solo parzialmente legato a risultati e al colpo d'occhio poco invitante di uno stadio-cantiere, che ci dice che nell'ultimo periodo Firenze - a differenza di altre piazze come Genova, Roma, Milano, Napoli, Bergamo, Cagliari, insomma più o meno tutte le realtà di Serie A che negli ultimi cinque anni hanno visto schizzare il dato sulle presenze medie allo stadio - ha fatto fatica a riempire un impianto da 22mila posti disponibili.