Al via il ritiro della Fiorentina: ecco le prime immagini di Grosso e i suoi dal Viola Park
17.50 - Prima parte di risveglio muscolare e atletico sul campo con Fabio Grosso e il suo staff. Circa 150 tifosi presenti.
17.45 - C'è anche Moise Kean. Il calciatore viola si rivede in campo con la maglia della Fiorentina a più di tre mesi dall'ultima volta. Il numero venti si allena per adesso a parte ma con le scarpe da calcio.
17.40 - Arriva la squadra. Luca Ranieri, David De Gea e compagni, sfilano nel campo adiacente allo stadio Davide Astori, dove si alleneranno a breve.
La Fiorentina inaugura la stagione 2026/27 con il primo allenamento. Nel ritiro ormai classico del Viola Park, la squadra agli ordini di Fabio Grosso è protagonista di una seduta a porte aperte, la prima. Entusiasmo da parte dei tifosi presenti (comunque molto pochi, a causa anche dell'orario lavorativo e soprattutto dal tremendo caldo di Firenze.
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