RFV Lamberto Dini: "Salvezza, c'è tempo. Valuterei un innesto forte a gennaio e un nuovo dirigente"

vedi letture

Lamberti Dini, ex Presidente del Consiglio, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio". Ecco le sue parole: "La Fiorentina sta migliorando nel gioco. C'era qualità nei lanci lunghi da Fagioli a Kean, sono state create due buone occasioni. Prendere, però, un goal in quella maniera nei minuti di recupero è una stupidaggine. Il giocatore del Verona era da solo quando ha segnato. Ci sono ancora disattenzioni però la Fiorentina sta migliorando e non merita di stare in fondo alla classifica. Però segna poco, forse mancano le ali e gli esterni. Kean ha fatto goal con la Dinamo su assist di Dodo, ma anche lui non è in grande forma".

Quante possibilità di salvarsi ha la Fiorentina?

"Io vedo possibilità di salvezza, ancora ci sono tante partita, c'è tempo".

Cosa ne pensa della società viola?

"Io credo che siano stati fatti errori negli acquisti perché sono stati mandati via giocatori di qualità e sono stai fatti degli acquisti che non hanno portato miglioramenti. Non voglio dire che l'allenatore non sia stato in grado di farli rendere però è inspiegabile. Pradè ha delle responsabilità e ha fatto bene ad andarsene. E' una dirigenza debole. Commisso vuole andare avanti, ha fatto grandi investimenti, partendo dal Viola Park. Non dobbiamo disperare".

Cosa ne pensa del Tweet di Matteo Renzi?

"Al mio amico Renzi dico come fa la politica ad entrare nello sport perché poi non ci sarebbe più nessuna iniziativa privata".

La piazza inizia ad essere critica anche su Commisso

"La grande delusione è stata Pioli, non si può negare. Vanoli, poi, non sta facendo meglio però il gioco della Fiorentina sta migliorando. Ora deve rientrare anche Gosens, Fagioli ha fatto un'ottima partita, Kean è solo. Inspiegabile che Gud non riprenda la forma del Genova. E' una combinazione di fattori. Domenica arriva l'Udinese, se la Fiorentina non vince bisogna iniziare a disperarci".

Cosa farebbe lei per cercar di invertire la rotta

"I dirigenti della Fiorentina dovrebbero valutare l'acquisto di un innesto importante a Gennaio. Aiuterebbe anche un acquisto nella dirigenza, perché mi pare debole, lo devo ammettere".