FirenzeViola Fiorentina-Genoa, totoformazione: dubbio centravanti per Vanoli. A destra torna Parisi

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La Fiorentina scenderà in campo oggi alle ore 15 al Franchi contro il Genoa per conquistare la matematica salvezza che dista ormai solamente un punto punto. Per la sfida contro il grifone di Daniele De Rossi (altro candidato alla panchina Viola del futuro) Vanoli potrà contare su una rosa che, Kean e Lamptey a parte, è praticamente al completo. In porta ovviamente agirà David De Gea, con fronte a sé il quartetto difensivo che dovrebbe essere composto da Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens. A centrocampo invece confermatissimo in cabina di regia Niccolò Fagioli, che ai suoi fianchi avrà due tra Brescianini, Ndour e Mandragora. Davanti invece i giochi sono ancora aperti. Nonostante infatti il recupero dall’infortunio di Piccoli, che dovrebbe partire titolare, ci sono chances di vedere giocare come prima punta sia Gudmundsson che il giovane Braschi. In caso invece di presenza dal primo minuto dell’ex Cagliari, l’islandese andrà in ballottaggio con Solomon sulla sinistra. A destra invece ritornerà con ogni probabilità nella posizione offensiva di ala Fabiano Parisi, favorito su Jack Harrison.

Queste le probabili formazioni secondo i giornali in edicola.

GAZZETTA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Ndour, Brescianini, Solomon, Gudmundsson.

NAZIONE (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli.

COR. SPORT (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli.

TUTTOSPORT (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Brescianini, Ndour, Solomon, Gudmundsson.

REP. FI. (4-3-3): : De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson, Piccoli.