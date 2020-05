DT PESCARA A FV, VOGLIAMO FERRARINI. SOTTIL LO RIPRENDEREI SUBITO. LAKTI...

Il Pescara, in vista del prossimo calciomercato estivo, ha deciso di andare a pescare qualche giovane talento in casa Fiorentina. Dopo il prestito di sei mesi di Riccardo Sottil, infatti, il club abruzzese avrebbe messo gli occhi su altri due giovani calciatori viola: Gabriele Ferrarini, oggi in prestito alla Pistoiese, e Erald Lakti, oggi in prestito al Gubbio. Per analizzare queste possibili operazioni la redazione di FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, il direttore tecnico del Pescara: Giorgio Repetto.

Direttore, quanto è concreto il vostro interesse per Ferrarini?

"Molto. Gabriele mi piace e non poco. Vorremmo averlo nella nostra squadra per la prossima stagione. Lo sto seguendo io personalmente e mi intriga molto. Ha doti interessanti e, secondo me, è già pronto per il salto in Serie B. Alla Pistoiese sta facendo vedere ottime cose".

E Lakti?

"Non lo conosco molto bene come calciatore. So che c'è un interesse da parte del nostro club nei suoi confronti ma non lo sto seguendo io".

Riprenderebbe Sottil?

"Immediatamente. Lo riprenderei di corsa, all'istante. Riccardo ha delle qualità notevoli e qua a Pescara, in appena sei mesi, ha giocato delle grandissime partite, soprattutto la doppia sfida contro l'Hellas Verona. Mi auguro per lui di ritagliarsi più spazio alla Fiorentina anche se so benissimo che la concorrenza è alta e non semplice. Riprenderei subito Sottil, ma lui è un calciatore da Serie A ormai. Possiede grande forza fisica ed è in grado di calciare con tutti e due i piedi. Ho un bel rapporto con il ragazzo".