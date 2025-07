FirenzeViola Claudio Merlo: "Gli agenti pensano a loro ma Kean rimanga. Piccoli costa troppo"

vedi letture

L'ex centrocampista viola, Claudio Merlo, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" nel giorno in cui compie 79 anni: "La partita che ricordo con più affetto? Quella in Coppa Italia contro l'Inter negli anni Sessant. Finì 2-1, a Firenze. Andammo in finale, battemmo i campioni del Mondo. Facemmo una grandissima partita. E' la partita più bella della mia carriera".

E' preoccupato per il futuro di Kean?

"No, ormai bisogna aspettare il 15 luglio. Non si può fare niente. Dopodiché se andrà via ne prenderemo un altro... Sono andati via tantissimi giocatori bravi, ce ne faremo una ragione".

Però con o senza di lui cambia.

"Certo ma dai nomi che sento potrebbe venire fuori una buona squadra. Io fossi in Kean, essendoci i Mondiali, farei un altro anno alla Fiorentina".

I suoi procuratori gli daranno lo stesso consiglio?

"Non lo so, perché gli agenti pensano a loro e al bene di Kean. Certo, se va via l'attaccante loro ci guadagnano... Quando sei importante in una società è fondamentale: Vlahovic andando via è finito, lo stesso vale per Gonzalez. Kean sta proprio nel suo mondo".

Piccoli le piace?

"Dentro l'area di rigore si fa rispettare, ma non ha la mobilità e la forza di Kean. Con 30 milioni però io ne prendo dieci di Piccoli. Ma io spero tanto che rimanga Kean".

Ascolta il podcast per l'intervista completa