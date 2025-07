Kean ha ribadito ai compagni di esser concentrato sulla Fiorentina: scartate alcune ipotesi

Domani inizierà ufficialmente la seconda settimana in cui risulta esercitabile la clausola rescissoria da 52 milioni di euro sul contratto di Moise Kean, attaccante della Fiorentina che da parte sua non ha ancora preso una decisione definitiva circa il proprio futuro. Ma intanto, riporta l'edizione odierna de la Repubblica (ed. Firenze), il centravanti ha ripetuto ai compagni di squadra in questi giorni di vacanze di essere concentrato sulla nuova stagione da disputare con la Fiorentina e, anche il fatto di aver tolto tutte le immagini dai social, non è da considerarsi un indizio di cessione, anzi, per chi lo conosce fa parte del carattere del personaggio.

Il quotidiano locale rassicura quindi sul piano personale quel che il giocatore avrebbe fatto percepire ai suoi compagni, ma sul lato tecnico l'ex Juve vuole invece valutare bene qualsiasi possibilità per non arrestare una carriera ripartita con forza l’ultimo anno con 25 gol: cambiare aria solo per soldi non è un’opzione accattivante e alcune piste, tipo quella di Napoli in cui andrebbe a giocarsi il posto con il totem Lukaku, per quanto affascinanti non sono considerate al momento migliorative. Non c'è ancora stata una presa di posizione definitiva da parte di Kean, ma gli ultimi giorni hanno portato un po' più di ottimismo dalle parti del Viola Park, dove offerte concrete non sono ancora arrivate.