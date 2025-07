Commisso ha lasciato la palla in mano a Kean. E intanto ha "bloccato" Piccoli

vedi letture

Aspettando di capire quel che ne sarà di Moise Kean - su cui esistono interessi diversi ma col ragazzo che intanto è concentrato sulla Fiorentina -, il club viola continua a monitorare il mercato attaccanti per piazzare altri colpi dopo l'acquisto già avvenuto di Edin Dzeko, solo da ufficializzare. A tal proposito, la Repubblica (ed. fiorentina) riparte dall'attuale centravanti principe della rosa di Pioli scrivendo che la società rimane in attesa, Commisso aveva lasciato spazio solo alla speranza nella ultima visita a Firenze e ogni discorso con l'ex Juve era stato impostato sui quindici giorni in cui esercitare la clausola, motivando la responsabilità di un eventuale cessione solo alla decisione del giocatore. Ma ad ogni modo, la sensazione è che la Fiorentina proverà a resistere se nessuno si farà avanti nella prossima settimana coi famosi 52 milioni. Certo dipenderà molto dalle offerte, però mantenere Kean dopo aver riscattato Gudmundsson sarebbe un altro segnale di forza.

Fatta questa premessa, il giornale specifica la squadra mercato dal Viola Park sta già vagliando diversi profili su cui gettarsi in caso di addio del classe 2000 o comunque per rimpolpare ulteriormente l'attacco di Pioli. Motivo per cui è già stato "bloccato" Roberto Piccoli: il bomber del Cagliari gode di un'alta valutazione da parte del presidente Giulini ma è assistito dalla stessa agenzia di procuratori di Kean, con cui la Fiorentina è in costante rapporto. E l'idea di chiudere l'operazione Piccoli è sempre più impressa nella testa di Pradè e Goretti.