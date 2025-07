RFV Ag. FIFA Colasanto: "Beltran con Pioli può rinascere: no al prestito. Perché già via Valentini?"

L’intermediario di mercato ed esperto di calcio argentino Filippo Colasanto è intervenuto su Radio FirenzeViola durante il Viola Weekend odierno per parlare del futuro di Lucas Beltran e non solo. Ecco alcune delle sue dichiarazioni più importanti, partendo proprio dall’ex River: “La parabola di Beltran in Italia è stata molto strana: forse non si è ambientato, forse ha subito la pressione tattica che c’è nel calcio italiano o forse ha avuto allenatori che non lo hanno saputo inquadrare. Lui avrebbe avuto bisogno di maggior continuità per dare il massimo. Lui in Argentina era un giocatore indiscutibile”.

Crede che i viola farebbero bene a mandarlo via solo in prestito?

“Io fossi la Fiorentina non lo perderei. Pioli al Milan ha portato doti umane e gestionali spettacolari e credo che potrebbe essere l’uomo giusto per far capire a Beltran di essere un elemento importante per questa squadra. No, direi che anche in prestito non dovrebbe andare: almeno fino a gennaio dovrebbe a mio avviso restare. Se anche dopo i primi mesi non dovesse andare, allora è giusto mandarlo a giocare”.

Cosa ha sofferto quest’anno secondo lei?

“Forse l’esplosione di Kean, che ha una mobilità e delle caratteristiche che forse non si conciliano con quelle di Beltran. Ripeto, sicuramente non lo darei in prestito ma nemmeno penserei di darlo via a titolo definitivo: oggi se la Fiorentina lo vendesse, ci prenderebbe al massimo il 50% di quanto lo ha pagato”.

Sempre a proposito di argentini, Valentini sembra pronto per andar via…

“A me ha sorpreso molto che Valentini, appena arrivato, sia stato mandato al Verona. Lo stesso vale per Martinez Quarta, che non avrei mandato via. Valentini negli ultimi 4-5 campionati argentini è stato uno dei centrali più forti. Non capisco proprio perché la Fiorentina non voglia tenerselo”.