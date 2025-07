Calciomercato Moreno-Levante, una formula curiosa. Su Terracciano Empoli e Cremonese

Ecco l'appuntamento pomeridiano con Chi si compra? in versione "Flash" per gli aggiornamenti di mercato che riguardano la Fiorentina e non solo.

Moreno al Levante

Il difensore potrebbe finire al Levante, in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. Ma la Fiorentina vorrebbe provare a valorizzarlo perché ha inserito un controriscatto e una serie di penalità al club spagnolo qualora il giocatore non venisse impiegato per un tot di presenze.

Terracciano in partenza, gli altri due portieri restano?

Se lo scorso anno Terracciano ha rinnovato il contratto fino al 2026, stavolta potrebbe lasciare davvero la Fiorentina. Su di lui Empoli e Cremonese. Potrebbe dunque essere promosso a secondo portiere Tommaso martinelli come potrebbe restare da terzo Oliver Christensen che rientra dal prestito secco di Salerno. In scadenza al 2028 sarebbe infatti di difficile collocazione.

Bianco resta?

Il centrocampista Alessandro Bianco rientra dal prestito al Monza ed ha un contratto in scadenza, potrebbe rinnovare e restare come vice di centrocampo.