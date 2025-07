Vlahovic, l'agente a Torino tra pochi giorni. Intanto l'ex viola ha rifiutato Arabia e Turchia

Dovrebbe esser deciso a giorni il futuro di Dusan Vlahovic, ex centravanti della Fiorentina in uscita dalla Juventus. Come raccontato dal Corriere dello Sport,a Torino è atteso nelle prossime giornate Darko Ristic, agente del centravanti serbo, per un confronto decisivo con la Juventus e con Damien Comolli. Il club bianconero ha già tracciato la linea: senza rinnovo e senza intesa sulla riduzione del maxi ingaggio da 12 milioni annui, la cessione è la strada obbligata. La Juve spera di incassare almeno 30 milioni, da reinvestire sul mercato offensivo.

Il problema? Vlahovic, legato fino al 2026, ha già rifiutato proposte dalla Turchia e dall’Arabia Saudita, preferendo restare fino alla scadenza. Una soluzione che però la Juve non può accettare: significherebbe perdere il giocatore a zero e bloccare altre operazioni, come il possibile prestito di Kolo Muani da affiancare a Jonathan David. Il club insisterà affinché il serbo apra a nuove soluzioni, anche a costo di ridimensionare le proprie richieste economiche e di status