Mutu al Viola Park annuncia: "Collaborazione Fiorentina-Mutu Academy"

vedi letture

L'ex "fenomeno" della Fiorentina Adrian Mutu in questi giorni è a Firenze con la famiglia e il suo entourage. E dopo aver postato tante foto in giro per la città e nei suoi ristoranti del cuore, oggi ha fatto visita al Viola Park dove, annuncia lui su Instagram, inizierà una collaborazione tra il settore giovanile viola (si è infatti fotografato con il responsabile Valentino Angeloni e il capo scouting Maurizio Niccolini) e la sua Academy.

"Visita memorabile al Viola Park - ACF Fiorentina Home! Ho avuto l'onore di visitare l'impressionante Viola Park, il centro sportivo della società ACF Fiorentina, modello di eccellenza e visione nel calcio europeo.

Durante questa visita speciale, ho incontrato due delle personalità più importanti del club: Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina e Valentino Angeloni direttore del settore giovanile. Abbiamo discusso dello sviluppo dei giovani talenti, della filosofia del club e dell'importanza della formazione del carattere, non solo delle prestazioni sportive.Con l'occasione, sono lieto di annunciare che abbiamo gettato le basi per una futura collaborazione/affiliazione tra l'Adrian Mutu Academy e la ACF Fiorentina - un passo importante che apre nuove prospettive per i giovani calciatori romeni. Nelle settimane successive renderemo ufficiale questa collaborazione. Questa collaborazione rafforza il legame tra la Romania e un club di tradizione e prestigio nel calcio italiano, offrendo accesso al know-how e alla metodologia di una delle accademie più rispettate della Serie A.Il futuro appartiene a chi investe in istruzione, passione e partnership genuine.