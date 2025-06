FirenzeViola Bianco e Ndour, l'Europeo in Slovacchia come test: la Fiorentina li osserva da vicino

Parte oggi pomeriggio, con Slovacchia-Spagna, in programma alle ore 18, l'Europeo Under21. Sedici squadre impegnate, protagonista anche l'Italia, in campo stasera alle 21 contro i pari età della Romania e nello stesso girone di padroni di casa e iberici. Il Ct Carmine Nunziata ha parlato di un gruppo pronto, lamentando però uno scarso impiego dei suoi ragazzi nella stagione appena trascorsa. Se andiamo a spulciare la lista dei 23 convocati azzurri, in pochissimi hanno un avuto un ampio minutaggio in Serie A.

Tra questi spicca Alessandro Bianco, tra i più utilizzati nel massimo campionato assieme a Diego Coppola del Verona e Matteo Ruggeri dell'Atalanta. E proprio Bianco, una delle pochissime note liete della disastrosa stagione del Monza, è uno degli osservati speciali. Lo sarà soprattutto per la Fiorentina, che da luglio lo riaccoglierà al Viola Park dopo il prestito in Brianza: il classe 2002 ha dimostrato di saperci stare eccome in Serie A ma deve convincere i dirigenti, che lo esamineranno da vicino in Slovacchia. L'Europeo di categoria per lui è un test per capire se sarà adatto alla prossima Fiorentina, anche se per il centrocampista piemontese le pretendenti non mancano, in Serie A e anche all'estero.

Altro giocatore nel mirino degli osservatori viola è Cher Ndour: per il centrocampista classe 2004 (due anni più piccolo di Bianco) vale lo stesso discorso fatto per l'ex Monza. Nel semestre a Firenze si è visto pochissimo e nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa da Palladino non è sembrato ancora centrato al 100% nel mondo Fiorentina. A differenza di Bianco, Ndour dovrebbe partire titolari, ma ce li aspettiamo entrambi grandi protagonisti nel corso del torneo.L'Europeo servirà anche per capire quale sarà il loro futuro. E occhio poi alle possibili sorprese, tra Jacopo Fazzini, Matteo Prati e l'ex Fiorentina Daniele Ghilardi, sono tanti i gioielli che (si spera) metteranno in mostra gli azzurrini, senza contare la parata di stelline sparse nelle altre Nazionali (Inghilterra, favoritissima, su tutti, con Ethan Nwaneri e Jobe Bellingham, uno un classe 2008 con più di 30 partite nell'Arsenal, l'altro un classe 2005 appena passato al Borussia Dortmund). Occhi puntati insomma su quello che succederà da oggi, per i prossimi venti giorni, in Slovacchia.