Dalla Romania: la Fiorentina su Ratiu per la fascia destra. Concorrenza di Lazio e Roma

vedi letture

Arriva dalla Romania un altro nome di mercato accostato alla Fiorentina. Si tratta di Andrei Ratiu, laterale destro che quest'anno ha fatto parlare di sé in Spagna con la maglia del Rayo Vallecano, tanto da essere attenzionato da diversi top club europei. A riferirlo è ProSport.ro, testata sportiva rumena che sottolinea come il contratto di Rațiu con il club spagnolo sia valido fino al 2028, ma includa una clausola rescissoria di 25 milioni di euro. Una cifra che il club madrileno considera imprescindibile: chi desidera assicurarsi le prestazioni del laterale destro dovrà versare l'intero importo. Il Villarreal, ex squadra del giocatore, detiene ancora il 50% dei diritti sul suo cartellino e ha una clausola di riacquisto fissata a 7 milioni di euro.

I viola, secondo la stampa rumena, sarebbero tra le società più interessate assieme a Roma e Lazio, tutte pronte a rinforzare il loro reparto di destra. La dirigenza giallorossa, in particolare, avrebbe già avviato i contatti, cercando di ottenere un piccolo sconto sul prezzo. Un’operazione complicata, dato che il Rayo è consapevole di avere tra le mani un profilo molto richiesto. Sulle tracce di Ratiu ci sarebbero pure Barcellona, Betis e Bayer Leverkusen.