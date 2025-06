Contatti all'ordine del giorno Pioli-Fiorentina. RepFi: "Ecco l'obiettivo dei viola"

Questa mattina la Repubblica (ediz. Firenze) spiega la strategia della Fiorentina per Stefano Pioli. Con lui i contatti rimangono costanti, all’ordine del giorno. L’obiettivo della dirigenza viola, in questo momento, è quello di proseguire un dialogo a distanza nell’attesa che possa liberarsi i primi di luglio. La diplomazia è massima anche nei confronti dell’Al-Nassr, il club saudita che legherebbe Pioli per un altro anno di contratto a 12 milioni a stagione.