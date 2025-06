FirenzeViola Beltran si vede viola, ma la Fiorentina non lo ha blindato. Tutt'altro

Lucas Beltran ha rilasciato un’intervista a Fox Deportes in cui ha ripercorso il suo passato da calciatore, proiettandosi al futuro. L’argentino ha fatto intendere di vedersi ancora a tinte viola, dichiarando di voler vincere un trofeo con la Fiorentina. Di fatto il suo legame con il club di Rocco Commisso può durare altri tre anni, visto che quando arrivò a Firenze, due estati fa, firmò un contratto valido fino al giugno del 2028. C'è un però: la società potrebbe non essere d'accordo su una sua permanenza.

Biennio da ricevere.

L’ex River Plate ha notoriamente disatteso le aspettative, vivendo due stagioni di pochi alti e tanti bassi. L’esplosività tipica degli argentini non è emersa nel suo caso, e soprattutto c’è la sensazione che il classe 2001 non sia progredito dopo la prima stagione di apprendistato in Italia. Questo peserà nelle scelte della Fiorentina, che ha bisogno di rinforzare l’attacco non essendo certa del futuro di Moise Kean (le cui sorti sono vincolate alla clausola da 52 milioni valida dall'1 al 15 luglio).

I possibili scenari.

Dieci mesi fa i viola ricevettero un’offerta da 15 milioni per Beltran da parte del Galatasary. Non se ne fece niente perché a poche ore dalla chiusura del mercato fu impossibile trovarne il sostituito. Adesso sul Vikingo c’è il River Plate, ma la Fiorentina vuole evitare la partenza in prestito: preferibilmente la dirigenza si siederà a un tavolo per discutere la cessione a titolo definitivo. Di certo non sarà una plusvalenza, considerando il prezzo d'acquisto (18 milioni circa) e il valore attuale (10-12 milioni).