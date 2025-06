Biraghi, il Torino vuole riscattarlo. Atteso il suo sì, a breve incontro club-agente

vedi letture

Continua a tenere banco il futuro di Cristiano Biraghi, in prestito al Torino negli ultimi sei mesi dalla Fiorentina. A fare il punto sul futuro del giocatore è TMW, dove si legge che è in programma a breve un incontro tra l'agente dell'ex capitano della Fiorentina e la dirigenza granata.

L'intento del club piemontese è quello di riscattare il laterale sinistro per la simbolica cifra di 100mila euro pattuita a gennaio, con lo stesso calciatore che però dovrà dare la risposta definitiva sulla sua volontà di restare in granata. Al momento tutto lascia pensare che alla fine si possa arrivare alla fumata bianca, con le parti che, come detto, si aggiorneranno nelle prossime ore per parlare e trovare l'accordo definitivo sulla sua permanenza alla corte del neo tecnico Marco Baroni.