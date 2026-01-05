Per Fazzini possibile permanenza a Firenze: la trattativa col Lecce non decolla
Jacopo Fazzini potrebbe rimanere a Firenze: il classe 2003 è ai box da fine novembre per un problema alla caviglia ed è richiesto sul mercato. Su tutti, dal Lecce, ma come spiega la Gazzetta dello Sport l'ex Empoli al momento non sembra intenzionato a lasciare la Fiorentina in questa fase del mercato e, allo stato attuale, non emergono spiragli concreti per l’apertura di questa operazione coi salentini.
Di lui, e del suo infortunio, Paolo Vanoli ha parlato così nella conferenza stampa post-Fiorentina-Cremonese: " Su Fazzini siamo quasi alla fine del percorso, dovrebbe tornare nei prossimi giorni, spero di averlo a disposizione il prima possibile".
