Moise Kean e un destino ribaltato in 9': il pomeriggio del numero venti al Franchi

Nove minuti possono cambiare tutto. Anche le traiettorie di una stagione, gli umori di due fazioni che sembravano distantissime fino a qualche ora fa. Lo erano, quantomeno a livello geografico, Moise Kean e l'universo Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport, che si sofferma sul pomeriggio vissuto dal centravanti viola: è bastato un pallone impattato con un riflesso quasi involontario a cambiare tutto, festeggiato alla sua maniera, esultando col balletto e con una scrollata di spalle che più che mai questa volta simboleggia qualcosa e ci rimanda alle polemiche recenti.

Scrive il Corriere: il gol di Kmb non vale solo tre punti, perché arriva dopo otto giorni ricchi di umori e sensazioni negative. Dopo la prestazione di Parma (forse la peggiore da quando è a Firenze) e le conseguenti polemiche dei tifosi che per la prima volta avevano messo in discussione l'attaccante vice-capocannoniere della scorsa Serie A. Dopo aver lasciato il ritiro viola martedì scorso, per motivi personali, ed essere tornato a disposizione soltanto sabato, alla vigilia della sfida di campionato. Un'assenza su cui si è detto e scritto molto, su cui ha provato a far chiarezza Paoloa Vanoli a fine gara («Non c'è stato nessun caso Kean, aveva un accordo da tempo con la società che non si poteva rimandare» ha spiegato il tecnico in sala stampa).