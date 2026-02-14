Vojvoda: "Dovevamo avere fame e voglia di stare lì, con il Milan dimostreremo che è stato un incidente"

vedi letture

Dopo la sconfitta in casa con la Fiorentina il giocatore del Como Mergim Vojvoda ha così commentato a Dazn: "Come ha detto Fabregas, giocare queste partite, contro squadre che lottano per la salvezza, è sempre difficile. Venivamo dal passaggio del turno in Coppa a Napoli grazie ad una partita da grande squadra, oggi avremmo aspettarci una gara sporca e difficile visto che la Fiorentina si gioca la salvezza e la partita non è andata come volevamo. Dovevamo essere più cattivi e avere più voglia di vincere".

Vojvoda parla poi del recupero infrasettimanale con il Milan: "Ora non dobbiamo buttare via tutto il lavoro fatto perché abbiamo grandi capacità e abbiamo dimostrato di poter fare grandi cose. Oggi lo step da fare era dimostrare di avere la fame giusta e che vogliamo essere nelle zone alte della classifica. Sicuramente la notizia positiva è che giochiamo tra tre giorni: dobbiamo dimostrare a San Siro che siamo sempre lì e che questa partita è stata un incidente".