Pisa, Loyola si presenta: "Daremo tutto per raggiungere la salvezza"

Il nuovo acquisto del Pisa, Felipe Loyola ha da poco terminato la sua conferenza di presentazione. L'ex difensore dell'Independiente ha esordito in maglia neroazzurra nella sconfitta casalinga contro il Sassuolo e ha proseguito la sua scalata nelle gerarchie raggiungendo la titolarità nell'ultima giornata contro il Verona. Ecco alcune delle sue dichiarazioni: “Ho parlato con diversi giocatori cileni che sono in Italia come Maripan, ma anche altri che si sono ritirati.

Tutti mi hanno consigliato di venire qua, perché può essere una tappa importante per la mia carriera. La differenza principale l’ho notata nell’intensità, nella fisicità e dal punto di vista tattico. Mi hanno accolto bene, sin dal primo momento, sappiamo qual è il nostro obbiettivo e faremo di tutto per raggiungerlo”.