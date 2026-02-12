Butez: "In questo momento non c'è miglior posto di Como per crescere come calciatore"
Jean Butez, portiere del Como, prossimo avversario della Fiorentina sabato alle 15:00 si è raccontato ai microfoni del club lariano parlando così del suo passaggio in Italia. Ecco le sue dichiarazioni: "Il mio trasferimento in un altro paese è andato bene. Avevo bisogno di un cambio di scenario, di ambiente, di scoprire una nuova cultura, anche se vicina a quella francese. Io e la mia famiglia avevamo bisogno di scoprire qualcosa di nuovo e quale posto migliore del Lago di Como per crescere sia come famiglia sia calcisticamente dentro un progetto sportivo entusiasmante. Per me è stata una vera opportunità poter partire verso la novità".
