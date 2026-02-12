Ludi (Ds Como): "Momento super. Nico Paz? Il suo futuro non dipende da noi"

Ai microfoni di SkySport, il ds del Como Carlalberto Ludi, ha parlato così del momento della squadra di Cesc Fabregas, avversaria sabato della Fiorentina: "Stiamo attraversando un momento molto favorevole. Regalare un’altra gioia ai nostri tifosi ci rende davvero orgogliosi. È un risultato significativo per noi, ma già dal giorno dopo ci siamo rimessi al lavoro con grande determinazione. Siamo contenti di questo mese così intenso, perché certifica il raggiungimento di un traguardo storico. Nelle ultime partite la squadra ha saputo gestire la pressione e vogliamo continuare a crescere, con l’auspicio che febbraio ci porti altre soddisfazioni.

Per quanto riguarda il futuro di Fabregas e Nico Paz, sono felice che facciano parte del progetto, ma non è questo il momento di parlarne. Fabregas è totalmente concentrato sulla guida della squadra e sul nostro percorso di crescita, mentre Nico è molto coinvolto. Sappiamo tutti che la decisione sul suo futuro non spetta a noi: adesso pensiamo solo a lavorare per migliorare ancora" E poi una rivelazione su Antonio Vergara: "Ci abbiamo lavorato un anno fa perché per noi era un ragazzo di grande talento. Poi il Napoli è stato lungimirante, lo hanno giustamente tenuto”.