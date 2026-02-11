Butez a Mediaset: "Ci aspettano partite importanti. Si parte dalla Fiorentina"
Jean Butez, dopo la vittoria ai calci di rigore nei quarti di Coppa Italia contro il Napoli, in cui si è reso protagonista respingendo il rigore decisivo di Lobotka, ha parlato ai microfoni di Mediaset: "Sono felice per il passaggio del turno, ora ci aspettano delle partite importanti in campionato a partire dalla prossima contro la Fiorentina. La semifinale con l'Inter è una grande opportunità per noi, una partita in cui cercheremo prima di tutto di divertirci e fare qualcosa di grande per la società e i tifosi”.
