Qui Como, Fabregas con il dubbio turnover: davanti gioca Douvikas
Il Como si prepara a sfidare ancora una volta la Fiorentina, cercando di confermare l’ottimo momento di forma che lo ha già visto protagonista in partite decisive contro i viola. La squadra di Cesc Fàbregas sta mostrando non solo qualità offensiva, ma anche grande solidità: i biancoblù sono rimasti imbattuti per 272 minuti consecutivi in campionato. Il tecnico deve però fare i conti con i giocatori a rischio squalifica: Cunha, Nico Paz e Addai potrebbero saltare il prossimo match di San Siro contro il Milan, rendendo le scelte di formazione ancora più delicate.
Per l’incontro di oggi, rimarca La Nazione, Fàbregas dovrà decidere se schierare i suoi uomini migliori o risparmiare energie in vista della sfida con i rossoneri. In attacco Douvikas dovrebbe guidare il reparto nel classico 4-2-3-1, supportato dai compagni sulla trequarti, mentre a centrocampo resta aperto il ballottaggio tra Da Cunha e Perrone per completare la mediana.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati