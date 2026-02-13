Fabregas esalta la Fiorentina: "È una grande squadra, ha fatto acquisti importanti"

L'allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, prevista per domani al Sinigaglia alle ore 15. Queste le sue dichiarazioni:

Sul momento della Fiorentina?: "Sono d'accordo, la Fiorentina è una grande squadra. Ha una società molto importante, la conoscete più di me. Da spagnolo so che la Fiorentina è storica, lo è sempre stata. Capisco sia una sorpresa vederla là in classifica. Ma 9-10 titolari hanno fatto un campionato bellissimo la scorsa stagione. Poi la linea tra vincere e perdere è sottile, la società ha investito tantissimo. Non ho avuto la fortuna di andare al Viola Park ma me ne hanno parlato benissimo. Hanno fatto acquisti importanti. Domani andremo con la mentalità di vincere la partita, così come loro".

Come sta il suo Como?: "Domani la partita più importante della stagione. Sono tutti disponibili per giocare tranne Goldaniga e Diao, che ieri hanno iniziato a lavorare con la squadra a parte. Diao per la partita con il Lecce o la partita di Coppa potrebbe tornare, potrebbe essere la data giusta".