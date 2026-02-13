Como, i convocati di Fabregas per la Fiorentina: tutti presenti, anche Lahdo

Como, i convocati di Fabregas per la Fiorentina: tutti presenti, anche Lahdo
© foto di www.imagephotoagency.it
di Redazione FV

Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, in programma domani pomeriggio allo stadio Sinigaglia a partire dalle ore 15:00 e valida per la 25^ giornata di Serie A, il tecnico del Como Cesc Fabregas ha diramato la lista dei 24 calciatori che prenderanno parte al match. Torna a disposizione il quarto portiere Cavlina, seconda convocazione di fila - la prima in campionato - per l'ultimo arrivato Lahdo.

Questa la lista completa:
Portieri: Butez, Tornqvist, Vigorito, Cavlina.
Difensori: Kempf, Valle, Jacobo Ramon, Alberto Moreno, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Van Der Brempt.
Centrocampisti: Caqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Lahdo, Baturina, Perrone, Da Cunha.
Attaccanti: Morata, Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Addai.