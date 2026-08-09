Al via Benevento-Ravenna che deciderà l'avversaria della Fiorentina in Coppa: le formazioni
Alle 21 fischio d'inizio per Benevento.Ravenna, sfida valida per i preliminari di Coppa Italia. Il risultato finale deciderà chi entrerà nel tabellone di Coppa e in particolare la prossima avversaria della Fiorentina, venerdì sera alle 21.15 al Franchi. Fabio Grosso seguirà dunque con attenzione la partita. Ecco le formazioni ufficiali del match:
Benevento (4-2-3-1): Esposito; Pierozzi, Scognamillo, Caldirola, Beruatto; Prisco, Maita; Lamesta, Talia, Giugliano; Salvemini. A disposizione: Vannucchi, Sylla, Siatounis, Manconi, Dalle Mura, Sernicola, Battista, Saio, Romano, Kouan, Logan, Mignani, Verdi. Allenatore: Antonio Floro Flores (nella foto)
Ravenna (3-5-2): Venturi; Donati, Esposito, Solini; Da Pozzo, Lonardi, Vinicius, Tenkorang, Falbo; Fischnaller, Maggio. A disposizione: Ciardi, Stagni, Spini, Rossetti, Drapelli, Bani, Luciani, Viola, Calandrini, Orellana, Bianconi, Duca. Allenatore: Andrea Mandorlini
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