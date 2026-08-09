Noa Lang obiettivo viola? L'Ajax vuole riportarlo in Olanda

vedi letture

L'esterno d'attacco del Napoli e della Nazionale olandese, Noa Lang, è stato uno dei tanti nomi accostato alla Fiorentina in questa sessione di calciomercato, anche in virtù di interessamenti per Fortini e Dodo da parte dei partenopei. Ma il giocatore, reduce da una stagione deludente tra Napoli prima- che lo ha acquistato un anno fa - e Galatasaray dove è stato in prestito per 6 mesi, è vicino a tornare in Olanda. L'Ajax, dove il giocatore ha iniziato la sua carriera, infatti è in pressing per riportare l'esterno in Eredivisie e la cessione di Gotds al PSG può sbloccare l'affare. Lo riporta Sky Sport.