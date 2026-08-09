Baldini: "Io Ct Nazionale? Stonavo con Zidane e Klopp, su! Antognoni ascoltami, festeggia con i tifosi"

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Silvio Baldini, ct della Nazionale Under 21, ha parlato dal palco della Versiliana in occasione dell'evento "Buon compleanno Fiorentina" e della presentazione del libro "Una vita da dieci" di Giancarlo Antognoni: "Allenatore della Francia? Zidane. Allenatore della Germania? Klopp. Il mio nome avrebbe stonato su" - esordisce scherzando con chi lo acclamava ct della Nazionale maggiore. "A giugno non ho mai pensato di essere io il protagonista altrimenti avrei perso tutte e due le partite ed ho cercato di essere utile ai ragazzi, dicevo loro che dovevano avere il coraggio di dimostrare di essere bravi. Quando gli dico di non passare la palla ma di dribblare, come Di Natale, nell'uno contro uno non serve. Oggi chi insegna insegna ad aggredire lo spazio e passare per ricevere".

Su Giancarlo Antognoni (del quale ha sottolineato la stima per la persona anche come capodelegazione) e il no al Centenario: "Ti fai dare il permesso dal sindaco e vai allo stadio per festeggiare con i fiorentini. La Fiorentina è dei tifosi viola, se ti senti umiliato dalla proprietà è giusto non andare ma la Fiorentina non è la loro. La storia è immortale e la storia la devi rispettare".