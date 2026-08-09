Pellegrini ha firmato con la Roma ma contro la Fiorentina non ci sarà

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Lorenzo Pellegrini si sta mettendo alle spalle il problema al tendine ma non sarà pronto per l'inizio del campionato della Roma. Dopo l’operazione che lo aveva costretto a fermarsi all’inizio di giugno, il centrocampista ha lavorato nelle ultime settimane con un preparatore atletico personale per completare il percorso di recupero e ritrovare gradualmente la migliore condizione.

Secondo quanto riportato da Il Tempo, il pieno recupero non sarebbe ormai lontano. Pellegrini tornerà martedì a Trigoria, dove proseguirà il lavoro in vista del rientro definitivo a disposizione di Gian Piero Gasperini. L’obiettivo della Roma è provare ad avere Pellegrini nuovamente a disposizione tra la terza e la quarta giornata di campionato. Le prossime settimane serviranno quindi per aumentare progressivamente i carichi di lavoro e capire quando il centrocampista potrà tornare ad allenarsi stabilmente con il resto della squadra.