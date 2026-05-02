Verso Roma-Fiorentina: tiri in porta e calcio tennis per i giallorossi, Konè in gruppo
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Dopo la festa in piscina di ieri, per rilassarsi e compattarsi in vista della gara di lunedì con la Fiorentina (che invece ha scelto un pranzo con le famiglie e divertimento con i gonfiabili e i bambini, giovedì), i giocatori della Roma oggi si sono allenati.
Come riporta il portale laroma24.it "al centro sportivo Fulvio Bernardini i giallorossi oltre al canonico lavoro, si sono concentrati sul tiro in porta, mentre, il tecnico Gian Piero Gasperini ha anche lasciato divertire i suoi ragazzi con il calcio tennis. Allenamento in gruppo per Manu Konè".
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