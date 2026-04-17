Henderson: "Siamo in semifinale, chi se ne frega del resto? Ma è stata dura"
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Ai canali ufficiali del club, il portiere e capitano del Crystal Palace, Dean Henderson, ha commentato così la partita contro la Fiorentina: "È stata molto dura anche se venivamo da un 3-0, ma non puoi mai sapere come andrà a finire.
Siamo riusciti a gestire il risultato e a passare il turno, quindi chi se ne importa di tutto il resto?. È incredibile essere arrivati in semifinale, per questa squadra è semplicemente sensazionale, abbiamo vinto la FA Cup lo scorso anno, e ora continuiamo così, possiamo scrivere un nuovo capitolo di questa storia, è fenomenale. I tifosi ci sono rimasti vicini nei momenti difficili di questa stagione e speriamo di poter offrire loro qualcosa di davvero speciale, l'obiettivo è quello di vincere".
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