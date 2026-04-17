De Rossi sicuro: "Se dovessimo vincere contro il Pisa saremmo salvi"
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Il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, ha presentato così la partita contro il Pisa in conferenza stampa: "Il Pisa è stato il primo appuntamento del 2026. Lo abbiamo affrontato dopo tre sconfitte. Siamo partiti molto bene e poi è venuta fuori la qualità del Pisa. E’ ancora una squadra viva, dovremo stare molto attenti ma vincere domenica sarà il nostro vero match point. E' vero che non sarebbe matematico ma se dovessimo vincere domenica saremmo salvi".
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