Crystal Palace, dopo il match scatta la festa: Henderson e compagni in centro a Firenze

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Dopo il passaggio del turno è scoppiata la festa in casa Crystal Palace. La vittoria contro la Fiorentina che ha sancito l'accesso alla prima semifinale europea della storia del club ha dato il via nella serata a festeggiamenti sia a Londra sia a Firenze, con l'allenatore Glasner che ha concesso una serata libera ai suoi calciatori.

Così, come mostrano alcuni video che girano sui social, il portiere Henderson, Pino e gli altri giocatori delle Eagles sono scesi per le vie del centro di Firenze a festeggiare anche con i tifosi inglesi che hanno trovato in giro. Nel video in calce, per esempio, i giocatori del Palace cantano in Piazza Strozzi: