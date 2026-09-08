Venezia, intanto Stroppa saluta Junior Ligue: ufficiale il suo passaggio al Rijeka

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Addio al Venezia per Junior Ligue, difensore svizzero che la società neroverde aveva acquistato nello scorso calciomercato di gennaio, quando era ancora in Serie B, per poi girarlo immediatamente in prestito al Mantova. Ora per Ligue è tempo di ripartire subito, pur essendo rimasto in rosa per tutta l'estate: il Venezia ha appena ufficializzato di averlo ceduto in prestito con diritto di riscatto al Rijeka, una delle squadre più celebri in Croazia e rappresentante d'eccellenza del territorio istriano, subito dopo il confine con l'Italia.

Il comunicato ufficiale Di seguito la nota ufficiale con cui i lagunari hanno confermato il trasferimento in uscita del loro tesserato: "Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l'accordo con il Hrvatski Nogometni Klub Rijeka per la cessione a titolo temporaneo con diritto di opzione del difensore classe 2005 Calixte Paul “Junior” Ligue fino al termine della stagione 2026/27. Acquistato dallo Zurigo nel gennaio 2026, Ligue ha giocato la seconda parte della passata stagione in prestito al Mantova".