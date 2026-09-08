FirenzeViola L'addio di Grosso finisce a carte bollate? Fiorentina valuta azione disciplinare

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La Fiorentina potrebbe procedere ad un'azione disciplinare verso l'ormai ex tecnico Fabio Grosso

Che l'avventura di Fabio Grosso a Firenze non si sia chiusa bene si era capito dal comunicato secco apparso alle 23.20 circa sul sito ufficiale, senza alcun ringraziamento per il lavoro svolto, come accade di solito. Ma la questione andrebbe oltre e potrebbe finire a carte bollate.

Perplessità di Grosso sul proseguire senza dimettersi

Le parti si sarebbero lasciate malissimo e la Fiorentina starebbe valutando un'azione disciplinare verso l'ormai ex tecnico viola. La questione è questa: nella giornata di domenica, quando poi la Fiorentina lo ha esonerato, Fabio Grosso ha manifestato forti perplessità sul fatto di riuscire a proseguire nel percorso intrapreso ma non si è tirato indietro, rassegnando insomma le proprie dimissioni di fronte alla considerazione fatta, di non riuscire cioè ad allenare la squadra così fatta.

La Fiorentina pensa alla sanzione disciplinare vista l'incoerenza

La Fiorentina ha avuto pazienza ed ha aspettato una decisione viste la perplessità manifestata che però non c'è stata (d'altronde in conferenza stampa Grosso era stato chiaro, non pensava alle dimisisoni e che il suo eventuale allontanamento era una decisione che spettava alla società) e così ha dovuto procedere con l'esonero. E proprio per questa presunta incoerenza di non poter andare avanti nel proprio incarico e il non dimettersi che la Fiorentina sta valutando un'azione disciplinare.