Dagli inviati

Catherine Commisso: "Noi soffriamo con voi quando le cose non vanno bene"

Catherine Commisso: "Noi soffriamo con voi quando le cose non vanno bene"
Oggi alle 22:10Primo Piano
di Redazione FV
fonte Dall'inviato Andrea Giannattasio

Durante la premiazione della Fiorentina al Torrino d'Oro, la vicepresidentessa viola Catherine Commisso si è rivolta ai tanti invitati alla cena, ricevendo tanti applausi per il bel messaggio: "Tanti auguri a voi tutti che siete qui con noi, il mio Rocco era sempre emozionato qui a Firenze perché vi voleva tanto tanto bene. Noi soffriamo con voi quando la squadra non va tanto bene ma pensiamo al futuro e pensiamo che la Fiorentina si riprenderà con tutto il vostro amore".

Il discorso di Catherine Commisso al Torrino d'Oro