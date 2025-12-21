Udinese, Runjaic si affida al blocco che ha superato il Napoli: confermato Bertola
Tuttosport fa il punto sugli avversari odierna della Fiorentina. Fronte Udinese dovrebbe essere confermata la squadra che ha superato il Napoli. Runjaic è intanto rimasto decisamente soddisfatto dal match contro gli uomini di Conte, per continuità di prestazione e per lo sviluppo di entrambe le fasi di gioco, contro una delle migliori squadre del campionato. Particolarmente contento, il mister, della prestazione di Bertola sulla fascia sinistra in mediana. E’ molto probabile venga confermato, nonostante la disponibilità di Kamara, recuperato dopo il problema al piede sinistro patito contro il Bologna.
Il tecnico, nella conferenza stampa di presentazione del match, ha posto l’attenzione sulla prestazione e sulla crescita dei suoi ragazzi, aspetti da considerare oltre al risultato. Rispetto a questo l’ultimo match ha dato buone indicazioni, ma ciò che conta ora è trovare la continuità tanto agognata, per riuscire ad alzare l’asticella degli obiettivi.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati