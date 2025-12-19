Udinese, si valuta Kamara: obiettivo convocazione per Firenze
Dopo l'infortunio rimediato nella partita contro il Bologna lo scorso 22 novembre, Hassane Kamara è tornato in campo, svolgendo, nella giornata di oggi, lavoro differenziato e qualche esercitazione in gruppo. L'obiettivo di mister Runjaic è di poterlo avere a disposizione per la partita di domenica 21 dicembre contro la Fiorentina. In questi giorni lo staff valuterà le sue condizioni ma probabilmente il calciatore ivoriano non verrà rischiato per permettere un recupero totale dopo lo stop dovuto a una leggera fascite plantare al piede destro.
Così si legge su TuttoUdinese.it. Vista quindi la probabile partenza dalla panchina del classe 94, al suo posto potrebbe essere preferito il giovane italiano Nicolò Bertola dopo l'ultima convincente prova contro il Napoli.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati