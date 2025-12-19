Losanna, Mouanga rivela: "Non capivo quale fosse il piano di gioco viola"

Kevin Mouanga, difensore del Losanna, ha parlato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com dopo la vittoria contro la Fiorentina raccontando del momento difficile dei viola: "Francamente quando sei in campo non pensi a queste cose, il nostro focus era su come bloccarli. Hanno Piccoli che è un giocatore molto attivo e Dzeko che ha una grande tecnica. Non era facile. Se mancava connessione tra i reparti? Difficile dirlo da avversario, tocca essere dentro per capire. Però era dura capire quale fosse il loro piano di gioco.

Ultimo posto in Serie A? Sono sorpreso se teniamo conto dei calciatori che hanno. Con quei giocatori ultimi in campionato… sono davvero senza parole. Però chi ve lo dice che nella seconda parte di stagione non possano risalire la china. Ma ci vogliono tanti punti”.